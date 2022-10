Au début du mois d'octobre on vous avait annoncé que le mode freelancer de Hitman 3 était repoussé au 26 janvier 2023 , et qu'il y aurait avant des tests techniques fermés. La date est actée du 3 au 7 novembre 2022 , et on a même le droit à une présentation vidéo pour que l'on sache où l'on mettra les pieds.Je vous le fais court, tout part du refuge, que l'agent 47 peut meubler à souhait comme tout oligarque multimillionnaire, mais outre son aspect de confort virtuel, il vous servira à planifier les missions, tester et choisir les armes que vous aurez achetées et forcément enfiler un déguisement approprié, bien que le début de mission soit toujours dans un endroit aléatoire de la carte. On ne sait pas encore si cela pourra donner lieu à des situations rigolotes.Vous aurez plusieurs syndicats du crime à éliminer, et à la manière d'un Ghost Recon Wildlands , il faudra supprimer les partenaires avant de pouvoir à chaque fois vous en prendre au boss. Dans cette dernière partie, vous n'aurez pas de photos de la cible à abattre, vous aurez des suspects qu'il vous faudra observer, et avec leurs habitudes de vie identifiées au départ de la mission, du genre fumeur ou non-fumeur, etc., vous devrez débusquer la victime, avant de vous en charger.Dans chaque lieu, il vous sera possible de récupérer des crédits sur des coursiers, mais attention si vous êtes recalé, comme vous aurez affaire à un roguelike, vous perdrez la moitié de vos économies, ainsi que vos armes équipées, les ennemis seront alertés à la prochaine tentative et vous repartirez du palier inférieur. En revanche, si vous perdez une confrontation avec un boss, cela équivaudra à vous retaper la campagne depuis le début. Pensez à avoir des contrôleurs de rechange.Il y aura neuf emplacements accessibles pendant les tests techniques fermés qui se dérouleront sur Steam, IO Interactive en espère dix-neuf pour la version finale. Il faudra télécharger le mode à part via un code de téléchargement qui vous aura été envoyé par mail, ou tenter votre chance en vous inscrivant via ce lien