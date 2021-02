Hey hey hey! It's time to make some crazy rippoffs!

Il y a ceux qui veulent faire les choses dans les règles car ils ont les moyens et/ou les bons contacts. Cela a donné lieu à Shenmue 3 et Streets Of Rage 4

il y a ceux qui veulent faire des suites spirituelles en ajoutant leur touche personnelle. On vous recommande fortement Freedom Planet et on croit fort en Bomb Rush Cyberfunk

Enfin il y a les clones éhontés que même Gameloft n'oserait pas déveloper.

Sega possède des dizaines de licenses super cool qui prennent la poussière au fond d'un tiroir numérique. Du coup, certains développeurs indies se disent qu'il y a un vide à combler et ils sont répartis en trois camps:Dans la troisième catégorie, on vous présente donc Taxi Chaos, un jeu qui vient de sortir sur XO/PS4/Switch. C'est du 100% pompé sur Crazy Taxi depuis le gameplay jusqu'aux graphismes. Ses développeurs ont d'ailleurs bien bossé le SEO car si on tape " crazy taxi switch " sur Google on tombe direct dessus. Le communiqué de presse annonçant le jeu disait même que Sega allait distribuer le jeu au Japon ce que l'éditeur s'est empressé de nier en ajoutant qu'ils n'allaient peut être fermer les yeux sur ce clone.