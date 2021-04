Hey Factor ! Newse !

Si vous visitez fréquemment le site, vous avez du noter un léger changement de ton. On parle moins de jeu vidéo proprement dit mais plus de ce qu'il y autour du jeu vidéo (business, matos, presse...). Cela ne provient pas d'un changement de ligne éditoriale pour la simple raison qu'on n'a pas vraiment de ligne éditoriale. Factor est une auberge espagnole : tout le monde y apporte sa contribution quel que soit le sujet. Mais l'équipe actuelle a de moins en moins de temps de couvrir la "vraie" actu du JV (annonces de jeu et compagnie). La raison est simple : on vieillit et on a tous des boulots/enfants/sociétés écrans dont on doit s'occuper.Du coup, on cherche de la chair fraiche pour écrire des news. Le profil idéal est un ou une habitué(e) du site qui sait écrire en bon français, qui est passionné(e) par le JV, qui a du temps libre et qui est motivé(e). On insiste vraiment sur le fait d'écrire des news car ça reste le coeur du site. Personne n'est rémunéré sur le site donc c'est un travail purement bénévole. Certains y voient un tremplin pour passer pro et d'autres y voient simplement joindre l'utile à l'agréable : tant qu'à glander sur Factor, autant écrire pour le site. Mais dans tous les cas l'essentiel est d'y prendre du plaisir. Donc si vous pensez être intéressé, rédigez deux news sur les sujets de votre choix et envoyez-les à staff@factornews.com . Signez les avec votre pseudo du site histoire qu'on vous reconnaisse.