Heart Machine dévoile Possessor(s)

Les créateurs de Solar Ash et Hyper Light Drifter , nous ont présenté durant le Devolver Direct une courte bande-annonce pour dévoiler leur prochain titre, Possessor(s). Heart Machine travaillent sur un jeu d’action et de plateforme en 2D, où vous incarnerez Luca possédé par Rehm. Pas dans le sens de se "faire avoir", quoique, mais plutôt la notion de possession. C’est pour celles et ceux du fond qui ne suivent pas.L’action se place dans les ruines d'une mégalopole qui a subit une catastrophe interdimensionnelle. Les allers-retours seront possibles, pour pouvoir rencontrer différents protagonistes. Concernant le gameplay, nous aurons le droit à plusieurs possibilités concernant les déplacements, les enchaînements, les armes et les améliorations présentes, et le titre fera la part belle aux combats de boss complexes. Possessor(s) devrait arriver en 2025, et n’est pour le moment listé que sur Steam