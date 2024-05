Heading Out a pris la route depuis hier

Vous prenez l’ambiance et la conduite de Driver , vous la balancer dans un road trip à la Road 96 , vous mettez la partie narrative en roman graphique, vous mélanger le tout avec du noir et blanc et une pincée de roguelite, vous secouez, et vous obtenez ainsi Heading Out , sorti depuis hier sur Steam. Le jeu indépendant est encore assez anonyme, mais il se paie pour le moment de bons petits retours, la direction artistique est sympa, en revanche la physique aurait plusieurs générations de retard.Le titre vous laisse maître de la manière d’aborder le voyage, des décisions concernant les personnes que vous rencontrerez en cours de route, ce que disent les animateurs radios sur vous en fonction de la manière dont vous avancerez, le niveau de notoriété avec les forces de l’ordre, la consommation de carburant, et bien sûr l'état de la voiture. Les développeurs sont Serious Sim , ils avaient bossé sur Radio Commander