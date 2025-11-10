ACTU
Halo l'infinie de 4 ans
Alors que les ambitions de base concernant Halo Infinite étaient immenses, Xbox Game Studios a fait comme d’habitude depuis quelques années : se prendre les pieds dans le tapis beaucoup trop souvent et ne pas réussir ses objectifs, alors que tout était là pour réussir.
Souvenez-vous, en mars 2019, la branche jeux vidéo de Microsoft annonçait beaucoup de bonnes nouvelles pour sa licence du Master Chief : l’arrivée des anciens épisodes sur Steam avec des grosses mises à jour technique, mais aussi une envie de faire de Halo Infinite une sorte de Game as the Service capable d’attirer une masse immense de joueurs et de joueuses sur 10 ans, qu’ils soient sur Xbox Series ou sur PC.
Sorti le 8 décembre 2021, et faisant office de porte drapeau pour Xbox, on apprend via un post sur le blog Halo Waypoint que finalement, Halo Infinite va avoir une dernière mise à jour majeure pour le 18 novembre (Operation: Infinite), avant d’arrêter les frais. Sans jamais dire qu’ils se sont plantés, 343 Industries (maintenant Halo Studios) remercie la communauté, et file tout droit vers le futur, par la petite porte.
On sait déjà qu’un certain Halo: Campaign Evolved est prévu pour 2026 sur Xbox Series, PC, mais aussi sur PS5, mettant aussi un point d’arrêt à l’exclusivité de cette licence maison sur les consoles de Microsoft. D’après ce qui est noté dans le post de blog, d’autres jeux semblent en préparation, sans mentionner de commentaires. Peut-être qu'ils comptent sur le mode multi de ce remake pour faire renaître un peu la licence.
Dans tous les cas, c’est vraiment un immense gâchis, puisque même si le solo d’Halo Infinite est bien sans être excellent, il a très vite était stoppé dans son élan, ne proposant rien d’autre qu'une aventure principale dans un open world assez générique. Quant au multijoueur, il est très bien, mais il a dû faire face à une concurrence un peu plus compliquée que prévue, comme Fortnite, Destiny 2, Rainbow Six Siege, Apex Legends, ou même GTA V Online.
