Halo Infinite perd son producteur

I have stepped back from Infinite and I am looking at future opportunities. I believe in the team and am confident they will deliver a great game and now is a good time for me to step away.

Comment se rendre compte qu’un projet commence à vraiment battre de l’aile ? Facile ! Quand une partie des équipes quitte le navire avant son entrée au port. Et c’est malheureusement ce qui est en train d’arriver à Halo Infinite qui, après sa déconvenue lors de sa présentation en juillet dernier, tente de se faire tout petit pour revenir plus fort que jamais en 2021, alors qu’il était prévu pour accompagner le lancement de la Xbox Series.Mais qui part des équipes de Microsoft et 343 Industries cette fois-ci ? Et bien il semblerait que ce soit tout simplement, l’actuel producteur du jeu. C’est en tout cas ce que rapporte Jason Schreier chez Bloomberg , toujours dans les petits papiers de l’industrie. Présent chez 343 Industries depuis 2008, Chris ne quitte pas pour autant Microsoft, mais ne travaillera clairement plus sur Halo :Tout cela ne sonne pas comme une vision à long terme, en tout cas sur la licence Halo, lui qui était producteur exécutif sur Halo 5 et producteur en chef sur Halo 4. Reste maintenant à voir s’il partira totalement du giron de Microsoft, ou s’il trouvera refuge dans l’un des nombreux studios internes du X de Xbox. Dans tout cas, son départ s’ajoute aussi à ceux de Tim Longo (directeur créatif) et Mary Olson (productrice exécutive), qui ont quitté le navire en août 2019.