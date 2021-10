Halo Infinite part en campagne

Jusqu'à maintenant, Microsoft et 343 Industries n'avaient pas trop communiqué sur la campagne solo de Halo Infinite , trop occupés qu'ils étaient à essayer de faire oublier le sale goût de la présentation du jeu l'année dernière. Le silence prend fin aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui nous montre enfin à quoi ressemblera le jeu et... ce n'est toujours pas très rassurant ?Certes, c'est un poil moins catastrophique que la démo de l'an dernier, mais on est quand même assez loin de la grosse claque next-gen qu'on serait en droit d'attendre de la part d'un porte-étendard de la marque Xbox - merci la Xbox One qui doit sacrément tirer tout ça vers le bas. Niveau scénario, il sera question de faire équipe avec une nouvelle IA qui n'est pas Cortana, sur un nouveau Halo (le Zeta Halo) qui n'est pas le Halo, et d'affronter des Covenants qui se font appeler les Banished. Je vais être franc, je n'ai pas la moindre idée de ce dont il est question, mais tout ça ressemble quand même beaucoup à tous les autres jeux Halo sortis jusqu'à maintenant. Niveau progression en revanche, il semble qu'on aura droit à quelque chose d'un peu moins linéaire que les précédents épisodes, avec ce qui ressemble à une carte ouverte garnie d'objectifs divers et des points de compétences à attribuer au Master Chief - ou, comme on dit dans le jargon, "un jeu Ubisoft".Halo Infinite arrivera le 8 décembre sur PC, Xbox One et Series, et bien évidemment dans le Gamepass. Et on rappelle qui si vous ne joueez à Halo que pour son mode multijoueur, celui-ci sera free-to-play.