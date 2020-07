Halo Infinite : le multi gratuit

Microsoft est en mode rétropédalage massif à propos des graphismes d'Halo Infinite. Dans un nouveau message de 343 Industries , on nous explique que la mauvaise impression donnée par la démo est due au changement de direction artistique et au fait que c'était un build datant de quelques semaines. Mais 343 a aussi admis qu'il y avait encore du boulot ce qui n'est pas très rassurant à quelques mois de la sortie.Mais tout cela n'a déjà plus d'importance car on vient d'apprendre que le mode multi serait accessible en free-to-play et tournera à 120 FPS sur XSeX. Microsoft a été forcé de l'annoncer après une fuite sur une boutique en ligne . Du coup il y a encore plein de questions en suspens comme "Faudra-t-il un abonnement Gold pour y jouer ?".Microsoft veut faire d'Halo Infinite son Warframe/Destiny 2. Il n'y aura pas d'Halo Infinite 2. Ce nouvel Halo est conçu comme une plateforme pour les dix prochaines années . Donc il est logique qu'une partie du contenu soit free-to-play et/ou le devienne avec le temps.