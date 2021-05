Guilty Gear Strive : son passé, son histoire

Alors que Guilty Gear Strive sort le 11 Juin sur PS4, PS5 et PC, Arc System Works nous propose une vidéo se concentrant sur l'histoire du jeu, qui devrait nous permettre d'assister à la fin de l'arc narratif d'un des persos les plus emblématique de la saga, Sol Badguy.Pour l'occasion, le site officiel du jeu à mis en avant une suite de comics et de vidéos récapitulatives en anglais pour ceux que ça interesserait avant de se lancer dans ce nouvel opus. Vivement qu'ils fassent pareil si ils sortent un prochain Blazblue avec l'histoire expliquée en 50 vidéos et son comics dédié de 400 pages.