GTA V continue de braquer des banques

Durant la présentation de ses derniers résultats financiers, Take-Two a annoncé avoir vendu 140 millions d'exemplaires de GTA V depuis son lancement, dont 20 millions en 2020. La seule année où GTA V a fait mieux est 2013, celle de la sortie du jeu. Une des raisons pour laquelle les joueurs achètent GTA V est GTA Online. Les achats de micro-transactions ont d'ailleurs fait un bon de 28% par rapport à l'année passée.Mais ce n'est pas la seule. Sur PC, il est possible de jouer en multi sans passer par GTA:O grâce à FiveM . Comme Multi Theft Auto pour San Andreas, FiveM permet de créer et configurer son propre serveur multi. Tandis que GTA:O est limité à 32 joueurs par serveur, FiveM tape les 1000. Il y a plus de 150 000 joueurs actuellement en ligne et les serveurs proposent de tout : du bon vieux king of the hill à de la survie façon DayZ. Il y a aussi beaucoup de serveurs de roleplay dans lesquels les joueurs se prennent très au sérieux. NoPixel est un serveur de roleplay ultra-populaire et il faut montrer patte blanche pour s'y connecter. Suite à la sortie de la version 3.0, GTA V a fait un bond sur Twitch en tapant les 413 000 spectateurs.Pendant ce temps, Take-Two ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : les versions PS5 et Xbox Cerise du jeu arriveront au second trimestre 2021. Oh et au passage Red Dead Redemption 2 ne fait pas aussi bien mais Take-Two en a quand même fourgué 36 millions. Borderlands 3 a tapé le 12 millions et NBA 2K21 le 8 millions