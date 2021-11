GTA Trilogy Definitive Edition : Rockstar s'exprime enfin

Les gens qui aiment employer des euphémismes vous diront que la sortie de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition était un peu décevante. Une semaine après ce qui sera peut-être le plus gros accident industriel de l'année, les gens de Rockstar se décident enfin à sortir de leur mutisme habituel, et reconnaissent via un post sur leur site qu'effectivement, ils ont peut-être quelque peu merdé.Du coup, plusieurs updates vont arriver pour les trois jeux, afin de corriger ceux-ci et de les rendre un peu plus présentables. On ne sait pas si tout sera corrigé un jour, on doute même que ça soit possible vu l'ampleur des dégâts, et on ne sait pas non plus sur quoi ces updates vont se focaliser : les bugs en pagaille ? la DA foireuse ? la technique à la traine ? les perfs indécentes ? En tout cas, s'ils cherchaient comment s'occuper pendant les prochains mois chez Rockstar, ils ont de quoi faire - ou en tout cas, ils ont du boulot à donner à Grove Street Games , les petites mains qui ont oeuvré pour eux sur ces remakes.Enfin, l'autre sale coup qui avait accompagné la sortie de cette trilogie ni faite ni à faire, c'était le retrait des jeux d'origine des boutiques en ligne : ça n'avait pas plu avant la sortie des remakes, et on a frôlé l'insurrection des joueurs une fois que ceux-ci ont vu la tête de ce qu'on leur proposait en guise de remplacement. Là aussi, Rockstar va faire machine arrière, et proposera bientôt un bundle des trois jeux originaux. Précision importante : ça ne concerne que les versions PC, et surtout, ce bundle ne sera mis en vente que sur le launcher de Rockstar, qui ne s'est pourtant pas fait beaucoup de fans la semaine dernière quand les joueurs PC n'ont tout simplement pas pu accéder à leurs jeux, quels qu'ils soient, lorsque Rockstar a purement et simplement débranché la prise après qu'ils se sont rendu compte qu' ils avaient mis en ligne une version contenant pas mal de fichiers qui n'avaient rien à faire là . Dommage, ça n'aurait sûrement pas coûté grand chose d'envoyer un petit SMS à Gaben pour qu'il remette en vente les versions Steam des trois jeux d'origine. En guise de lot de consolation, ce bundle sera offert à tous ceux qui auront acheté la nouvelle trilogie d'ici le 30 juin 2022. On espère qu'elle aura un peu meilleure mine d'ici là.