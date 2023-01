GTA Trilogy DE s'échappe du lanceur Rockstar

L'un des plus gros foirages de 2021 fut sans conteste la sortie de GTA: The Trilogy - The Definitive Edition . Parue en fin d'année pour fêter les vingt ans de GTA3 , cette compil regroupant des versions remasterisées des trois jeux de l'ère PS2 s'est avérée être une catastrophe technique gavée de bugs en tous genres. Jusqu'à maintenant, la version PC était vendue uniquement sur la boutique Rockstar mais l'éditeur semble s'être dit qu'après plus d'un an, il était temps de faire profiter tout le monde de cette compilation indigne. Le pack est donc désormais disponible sur Steam pour une trentaine d'euros (en promo de lancement, ensuite il repassera à 60€). Rockstar a publié quelques patchs depuis la sortie pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, mais il ne semble pas que l'arrivée sur Steam s'accompagne d'une nouvelle fournée de correctifs, donc n'en attendez vraiment pas grand chose.