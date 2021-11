GTA Trilogy DE : Rockstar continue de recoller les morceaux

Moins de trois semaines après la sortie de la Definitive Edition de la trilogie GTA, dans l'état qu'on connait, et à peine dix jours après la publication de leurs plates excuses , les gens de Rockstar viennent de déployer un deuxième patch ( le premier était paru le lendemain de leur communication ) pour leur compilation toute cassée. Au programme : la correction de plus d'une centaine de bugs divers et variés, la possibilité d'activer ou non le brouillard pour ne plus avoir l'impression de jouer dans un modèle réduit, une pluie qui semble enfin ressembler à quelque chose ou à tout le moins qui n'empêche plus de voir ce qui se passe à l'écran, et j'en passe. C'est plutôt encourageant pour la suite, mais on vous conseille vivement d'attendre encore quelques semaines pour voir si les correctifs continuent d'arriver.