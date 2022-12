Greyhill Incident : la colline a des Petit-Gris

Pour les plus anciens d'entre nous qui regardions étant jeunes X-Files : Aux frontières du réel , nous savons que « La vérité est ailleurs ». D'ailleurs les développeurs de Refugium Games en sont informés également puisqu'ils vont nous faire retourner dans le début des années 90 pour leur prochain jeu d'horreur et de survie. Vous l'aurez deviné, Greyhill Incident aura pour thème des êtres venus d'un autre monde, les extraterrestres connus dans la culture populaire des ufologues comme étant les Petit-Gris , ici bien inexpressifs et donc bien flippants.Vous incarnerez Ryan Baker, qui ne commencera pas l'aventure avec un pied de biche comme Gordon Freeman, mais avec une batte de baseball comme Mickey Mantle. Vous serez au quartier de Greyhill, nom tristement prémonitoire lorsqu'à l'arrivée de ces aliens, les gens préfèreront se barricader plutôt que d'appeler du secours de peur de finir en hôpital psychiatrique. Comme vous le savez, le gouvernement n'aime pas les fouineurs. Concernant le gameplay, il y aura de l'exploration dans des zones ouvertes et des énigmes on nous le promet.Greyhill Incident était prévu pour sortir sur PC, mais Perp Games s'est joint à la partie pour éditer les versions PS4 et PS5, et il devrait arriver sur les trois supports au deuxième trimestre 2023 normalement.