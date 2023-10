Gran Turismo Sport : GTS Offline

Sorti en 2017 et pensé au départ comme un jeu tourné principalement vers les courses en multijoueurs, Polyphony Digital aura heureusement ajouté au compte goutte du contenu solo de Gran Turismo Sport , car ses services en ligne vont malheureusement disparaître à compter du 31 janvier 2024. Plus précisément : « Après la date de fin du service, il ne sera plus possible d'utiliser les services en ligne tels que la communauté, le lobby ouvert et le mode sport, ni les fonctionnalités/éléments en ligne tels que les livrées personnalisées. Les parties hors ligne du jeu peuvent toujours être jouées, y compris les modules complémentaires achetés. ».