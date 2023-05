Gran Turismo est prêt pour son départ

D’abord annoncé comme une série, puis finalement, plutôt en film, Gran Turismo revient enfin sur la piste avec une bande-annonce. Pour les deux au fond de la salle, ce film reviendra sur l’histoire vraie de Jann Mardenborough, jeune homme de 19 ans à l’époque, un peu fan du jeu de bagnoles de Polyphony Digital et qui tentera sa chance dans une sorte de concours organisé entre 2008 et 2016 par Nissan et Sony sur Gran Turismo 5 , appelé GT Academy.Pour l’équipe en charge du projet, on retrouve, alias le réalisateur qui a cartonné avec District 9, Elysium et Chappie, de 2009 à 2015, avant de sombrer. Peut-être qu’il reviendra sous le feu des projecteurs avec ce film de voitures, sait-on jamais. Au passage, il a été aidé par les scénaristeset. Et évidemment, on retrouve aussi Kazunori Yamauchi (papa de Gran Turismo et boss de Polyphony Digital) et Hermen Hulst (Directeur des PlayStation Studios), parce qu’on a tous besoin de producteurs exécutifs dans la vie.Côté acteurs, on peut remarquer que(Stranger Things, Black Widow) tente de reprendre l’essence et la magie de Robert Duvall pour son merveilleux rôle de Harry Hogge dans le ô combien sous-estimé film, Days of Thunder (mais regardez-moi cette bande-annonce ! C'était pas rien !). Sinon, il y a aussi Legolas, dans le rôle de, qui peine sérieusement à surfer sur un bouclier comme dans Le Seigneur des Anneaux ou à chercher le Black Pearl dans Pirates des Caraïbes. Et évidemment, le rôle de Jann est campé par, qui semble avoir joué dans des trucs cool d’après sa fiche Wikipedia.Bref, vous l’aurez compris, ça sent quand même un peu le pneu cramé avant même le départ, qui lui, est prévu pour le 9 août 2023. Mais heureusement, la bande-annonce est assez longue pour spoiler quasiment tout le film.