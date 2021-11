Avec ce combo, ça va être de plus en plus difficile aux plus jeunes de se concentrer sur leurs études. Déjà, si vous avez 18 ans, vous aurez la possibilité de vous procurer 3 mois d'abonnement au Xbox Game Pass PC et profiter d'une pléthore de jeux vidéo grâce aux 300 euros de votre Pass Culture . Ensuite, avec à votre abonnement nouvellement acquis, vous pourrez bénéficier de 75 jours d’essais de Crunchyroll Premium . Bien évidemment, si vous foirez vos partiels, Factornews déclinera toute responsabilité...