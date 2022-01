Google tente de rendre les Chromebooks utiles

Le télescope James Webb est maintenant en orbite au Point de Lagrange L2 et grâce aux prouesses d'Ariane 5, il devrait pouvoir rester en activité 20 ans, largement de quoi percer les mystères de l'univers. A part un : à quoi ça sert de claquer 1000 euros ou plus dans un Chromebook ? A ce tarif là, autant prendre un Mac ou un PC et ne pas être limité par ce qu'on peut faire.Google est conscient du problème et a progressivement étendu les capacités de Chrome OS. A la base c'était juste un navigateur mais de nos jours Chrome OS permet d'utiliser des applis Android ou Linux. Et depuis quelques années, Google bosserait sur un moyen de faire tourner Steam via une machine virtuelle Linux. Après tout ce n'est pas si déconnant : Valve a masssivement amélioré le jeu sur Linux via Proton et les GPUs intégrés des Chromebooks à base de processeur Intel permettent de jouer sans problème à des jeux pas trop lourds. Avec 40 millions de Chromebooks vendus en 2021, c'est une belle opportunité pour Valve.A noter aussi qu'aux US les Chromebooks sont devenus les ordinateurs officiels des collèges et lycées et sont distribués à tour de bras aux étudiants. Comme de nos jours on ne peut pas avoir un PC de joueur sans lumières qui clignottes, Google bosse aussi sur le support des claviers RGB pour Chrome OS ce qui suggère l'existence future de Chromebooks dédíés au jeu vidéo. Quant à la question "pourquoi faire du natif quand on peut faire du cloud ?", la réponse est simple : Stadia est quasi-mort. Seuls 4 jeux sont sortis depuis le début de l'année sur la plateforme et le planning 2022 est encore plus vide que les serveurs.