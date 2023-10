Comme disait Blondin à Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez : « Le monde des éditeurs se divise en deux catégories : Ceux qui sortent leurs jeux le mois chargé d’octobre, et ceux qui creusent en sortant presque tous leurs jeux en novembre. ». Il n’a pas tort en plus, car on attend de la part de Microids plusieurs titres qui se chevauchent presque : le 1er novembre Les Schtroumpfs 2 : Le Prisonnier de la Pierre Verte , le 7 novembre Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon , le 14 novembre Goldorak – Le Festin des Loups , le 16 novembre Flashback 2 , et le 30 novembre Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 . Tout en sachant que tous ces jeux sont pour la plupart destinés à un même public…Bref, en parlant du jeu sur Goldorak, on a eu le droit, bien que l’on ait absolument rien demandé du tout, à une nouvelle bande-annonce de gameplay. Pour les derniers qui avaient gardé espoir, vous allez pleurer des larmes de sang. Mais de toute façon, avec toutes les versions collector de ses jeux, on a bien compris que l’éditeur misait plus sur la nostalgie des fans que sur les qualités intrinsèques de ses productions, et ça c’est vraiment dommage.