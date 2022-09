God of War: Ragnarök ne vous épargnera pas avec du gameplay

Après avoir fait la couverture de Game Informer , nos confères viennent de publier sur leur chaine YouTube un extrait de vidéo de gameplay de God of War: Ragnarök commenté. On se rend compte tout de suite que le titre ne dépaysera pas les fans, tellement l'ensemble reste proche de l'opus de 2018. On y retrouve un Atreus qui a légèrement grandit, un Kratos un peu plus rapide en sprint, mais ça reste un peu la même chose en jeu. On aura le droit une nouvelle fois à la Hache Léviathan, aux Lames du Chaos, et au bouclier rétractable pour que notre «Fantôme de Sparte» puisse dégommer un bestiaire cette fois plus conséquent on nous promet.