Ghost On The Shelves

Les vieux de la vieille de Factor se souviennent peut-être de Starcraft Ghost , un TPS dans l'univers de Starcraft annoncé en 2002 puis mis dans les cartons en 2006 avant d'être officiellement annulé en 2014. Puis en 2019 , on apprenait qu'un FPS décrit comme "Battlefield à la sauce Starcraft" avait été annulé après quelques années de développement.Jamais deux sans trois : selon Jason Schreier, Blizzard bosserait sur shoot Starcraft qui serait dirigé par Dan Hay. Le bonhomme a été producteur exécutif de tous les Far Cry à partir de Blood Dragon et a été directeur créatif sur Far Cry 5 avant de passer chez Blizzard. Il était en charge du jeu de survie de Blizzard avant que ce dernier soit brutalement annulé en début d'année. En tout cas on lui souhaite de réussir car il y a beaucoup de belles choses à faire avec l'univers StarCraft et c'est un peu con de le voir moisir dans les cartons.