Ghost of Tsushima revient sur PS5

Le Ghost of Tsushima de Sucker Punch , que l'on prenait à l'époque pour le dernier gros titre first party de la PS4 avant d'apprendre que des jeux prévus pour 2022 voire 2023 arriveront également sur cette vieille carne increvable , va sortir officiellement sur PS5 dans une version Director's Cut. Celle-ci proposera du 4k à 60 FPS, du lip-sync pour les voix japonaises, une gestion des gachettes adaptatives de la manette, ainsi qu'une toute nouvelle île pour courser des oiseaux et des renards et composer des haikus en pétant dans son bain dans de nouveaux environnements. Ca arrivera le 20 août sur PS5 donc, mais aussi sur PS4 - et qui sait, peut-être un jour sur PC si les nouveaux membres de la famille PlayStation se demandent sur quoi ils vont bien pouvoir bosser.