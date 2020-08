Ghost Of Tsushima : L'ombre du DLC

Hum, oui, on peut dire que Ghost Of Tsushima accumule les réussites ces derniers temps. C'est la nouvelle licence exclusive PS4 qui s'est vendue le plus rapidement, le jeu s'est retrouvé en rupture de stock au Japon, meilleure vente de juillet, cinquième place de l'année après deux semaines de commercialisation aux USA, et quatrième meilleur lancement d'un titre édité par Sony. Rien que ça. Un succès commercial qui se ressent aussi sur les notes utilisateurs Metacritic , puisque le jeu serait apparemment le mieux noté de la génération Histoire d'enfoncer le clou, Sucker Punch s'est dit qu'un DLC "gratuit" intégrant un mode Coop, ça pourrait plaire aussi. Pour la fin de l'année est donc attendu un mode coopération scénarisé de deux à quatre joueurs . On aura le droit à quatre classes, et l'extension se tournera encore plus vers la mythologie japonaise. Une occasion pour les abonnés au Playstation Plus de fouler à nouveau les terres de Tsushima, de profiter de cette ambiance dépaysante, et de décors parfois magnifiques. Pour les autres rassurez-vous, d'autres contenus devraient nous arriver.