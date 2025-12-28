ACTU
Geopolichips
par CBL, email @CBL_Factor
La majorité des fabricants de CPUs, GPUs, APUs et autre SoCs sont fabless à savoir qu'ils n'ont pas leurs propres usines. Nvidia, AMD, Qualcomm, Apple, MediaTek, Broadcom et autres... sous-traitent la production de leurs puces à une poignée d'entreprises, les fondeurs. TSMC, Samsung, SMIC, UMC et GlobalFoundries se partagent 92% du marché. TSMC représente à lui seul 72% du marché mais surtout TSMC est largment en avance sur la concurrence quand il s'agit de finesse de gravure.
Mêmes des boites comme Intel et Micron qui ont leurs propres usines sous-traitent une partie de leur production à TSMC. Si vous vous souvenez, Nvidia a acheté un morceau d'Intel récemment et on se demandait si le but était qu'Intel fabrique les GPUs d'Nvidia. Il semble qu'Nvidia a testé le process 18A d'Intel et et ne compte pas donner suite... Le A de 18A signifie Angstrom soit 0.1nm. On en arrivé à un stage où la finesse de gravure devient tellement complexe que les progrès sont mesurés en dixièmes de nanomètres. 10 puissance -10.
TSMC est taïwanais et 17 sur 24 de ses usines sont à Taiwan même. Non seulement la production est concentrée à Taiwan mais aussi les talents à savoir l'armée d'ingénieurs, de techniciens et de chercheurs hautement qualifiés qui sont nécessaires pour faire tourner la machine. Voilà pourquoi la Chine s'intéresse de plus en plus à Taiwan. Si la Chine s'empare de Taiwan, elle s'empare de TSMC.
C'est un problème pour Nvidia, AMD, Qualcomm, Apple, Broadcom... qui sont toutes des boîtes américaines. 68,4% du chiffre d'affaires de TSMC vient des US. Du coup Taiwan est au coeur de la guerre froide actuelle entre les US et la Chine. C'est une bonne excuse pour que les US vendent des tonnes d'armes à Taiwan pour "les aider à se défendre". A l'heure actuelle, Taiwan a 21,5 milliards de dollars de commandes d'armement qui n'ont pas encore été livrées. Les US sont bien conscients que c'est une goutte d'eau dans l'océan et que rien n'arrêtera une invasion chinoise de Taiwan. Les US n'ont d'ailleurs jamais reconnu officiellement l'existence de Taiwan et n'ont jamais fait de pacte de défense.
Mais TSMC est un colosse aux pieds d'argile. Pour comprendre pourquoi, il est important de comprendre comment on fabrique une puce. C'est le processus de production le plus compliqué au monde et vous pouvez en apprendre les grandes lignes dans cette vidéo de 27 minutes. Si vous cherchez la forme ultra-condensée, c'est par ici en 1min39. La partie la plus importante est la photolithographie : en enclairant le silicium via un masque, on grave les circuits dans ce dernier comme si on prenait une photo. Plus la finesse de gravure est petite et plus le type de lumière utilisée est complexe. Dans les années 60, on utilisait de la lumière visible. Puis on est passé à l'ultra-violet.
Pour atteindre une finesse de gravure de 5nm et en dessous, il faut utiliser de l'extrême ultraviolet (EUV) dont les longueurs d'onde sont entre 10 et 15nm soit à la limite des rayons X. La SEULE entreprise au monde qui produit des machines à photolithographie EUV est ASML. Sans ASML, TSMC ne serait pas le géant actuel. La photolithographie EUV est aussi le seul frein actuel pour que la Chine (et particulièrement SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation) fasse concurrence à TSMC.
Sauf qu'ASML n'est pas américain. C'est une boite des Pays-Bas qui aimerait bien vendre ses machines à la Chine histoire de faire croitre son business. Mais en 2018, les US sont arrivés à empêcher ASML de vendre des machines EUV à la Chine grâce à une série de leviers dont le fait qu'ASML a besoin de composants produits aux US. ASML et TSMC aurait même un plan pour désactiver les machines EUV si la Chine s'en emparait en envahissant Taiwan. Donc plan B.
Depuis six ans, la Chine bosse dans le plus grand secret sur sa propre techno EUV en partie grâce à des anciens d'ASML qui ont fait de la rétro-ingénierie sur les machines néerlandaises. Huawei coordonne des milliers d'ingénieurs de différentes compagnies et labos de recherche en Chine. Le projet est décrit comme l'équivalent chinois du projet Manahattan. Début 2025, le projet a vu la lumière : la Chine est capable de produire de l'EUV. Il faudra attendre 2028 voir 2030 pour que le tout arrive dans des usines et produise des puces.
Pendant ce temps, la Chine booste le développement en interne de ses propres CPUs et GPUs avec des compagnies comme Loongson ou Moore Threads histoire de se passer d'Intel, AMD et Nvidia dont les puces sont soumises à des contrôles d'export drastiques. En clair à terme, la Chine n'en aura plus grand chose à faire des puces américaines, de la litho néerlandaires et des usines taiwanaises. Elle va devenir un nouvel empire du semi-conducteur chez qui le reste du monde se fournira.
