Gears of War: E-Day mettra fin à un malentendu
par Buck Rogers, email
Nos confrères de GamesRadar + ont pu s’entretenir avec le directeur créatif chez The Coalition, Matt Searcy, et ce dernier a lâché quelques détails sur leur prochain jeu Gears of War: E-Day. Comme on le savait, le jeu se déroulera durant "Le Jour de l’Émergence". C’est-à-dire lorsque les Locustes ont amené la Démocratie aux humains de la planète Sera. Ils avaient sûrement dû tenter de kidnapper leur dirigeant sans succès. La Coalition des Gouvernements Unis (CGU) n’avait pas trop compris le move, oui ils venaient d’amener la Démocratie à l'Union des Républiques Indépendantes (URI).
Bref, comme nous le savions aussi, le titre marquera également le début de la bromance entre Marcus Fenix et Dominic Santiago. En revanche, ça, Matt Searcy nous l’apprend, toute l’histoire se concentrera dans la ville de Kalona, l’une des premières à avoir été détruite. Les joueurs pourront observer la cité évoluer au fil des jours, et être témoins impuissants des conséquences humaines des opérations de maintien de la paix Locustes. Cela fait penser aux environnements qui évoluaient au fil du temps dans Red Dead Redemption II, c’était très immersif.
Nous n’aurons pas non plus un monde ouvert, The Coalition souhaitant pour le prochain opus retrouver l’ambiance sombre et intense des premiers épisodes, nous serons ainsi dans endroits de la ville variés mais resserrés. Passant de phases de couvertures tactiques, à d'autres plus nerveuses. De ce côté-là, on espère que les développeurs sont partis regarder un peu ce qu’il se faisait ailleurs depuis, genre Warhammer 40,000: Space Marine 2, sans non plus tomber dans l’excès bien évidemment, histoire de ne pas trop s’éloigner de l’ADN de la série.
Gears of War: E-Day est toujours attendu normalement pour 2026 si tout va bien, sur PC, PS5 et Xbox Series. Et oui, nous avions toujours jouer des "méchants" dans la saga en fait. Laissons le mot de la fin à Matt Searcy : « Nous ne pouvions imaginer meilleure façon de célébrer les 20 ans de Gears ».
