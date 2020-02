GDC : le salon se covide petit à petit

Parmi les business qui vont prendre cher à cause du nouveau coronavirus, on trouve les salons en tout genre. Le MWC, la messe annuelle de la téléphonie mobile, a été annulé après que les principaux exposants ont annoncé qu'ils n'iraient pas. Dans le domaine du JV, c'est la GDC qui morfle. La Game Developer Conference est censé se tenir dans moins de trois semaines mais des grands noms ont annoncé qu'ils n'y mettront pas les pieds de peur de propager ou de contracter le virus.Sony/Playstation, Facebook/Oculus, Kojima Productions (Hideo Kojima devait donner un post-mortem sur Death Stranding) et EA ont déjà déclaré qu'ils ne viendraient pas. Ils viennent d'être rejoints par Unity . Une tonne de devs viennent à la GDC pour justement obtenir des conseils sur comment déveloper et vendre des jeux Unity. Epic Games de son côté maintient pour l'instant sa présence à la GDC mais on ne serait pas surpris de les voir changer d'avis dans les jours qui suivent.