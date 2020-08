C'est déjà l'heure de dire aurevoir à cette édition spéciale de la Gamescom et son Indie Arena Booth en ligne. On aura streamé presque 15h en tout sur une quinzaine de jeux différents. Et pour terminer en beauté, on a décidé de remettre le couvert une énième fois ce samedi avec une nouvelle sortie indé et 3 nouvelles démos. Ghost on the Shore est le premier walking simulator publié par Application Systems Heidelberg. On y suit les aventures d'une jeune femme qui après s'être perdue en mer se retrouve hantée par un gentil, mais paumé fantôme qui va l'amener sur une île pour essayer de retrouver la mémoire. Tout un programme.La page Steam de D.E.E.P. Battle of Jove mentionne entre autres Starfox mais c'est plutôt un Everspace-like qui transpire de ces trois premières missions scénarisées. Les contrôles ne sont pas simples à prendre en main, mais on sent qu'une fois maîtrisés, on aura un jeu presque plus nerveux que son concurrent. A suivre d'ici sa sortie en 2021. Itorah est un "simple" plateformer 2D dans lequel la jeune Itorah se trouve être la dernière de sa race, les humains. Dans le monde de Nahucan peuplé par des furies, elle va se lier d'amitié avec un marteau bavard qui deviendra son arme principale. La jeune fille acquerra bientôt des pouvoirs et si le jeu n'a pas encore dévoilé tout son potentiel, la patte graphique soignée et détaillée fait son petit effet. On espère juste qu'il aura assez de coffre pour proposer autre chose qu'un plateformer de plus.Et pour terminer cette semaine de jeux indés, on a découvert en coop avec Feed le premier jeu des Lyonnais de RyseUp Studios, Roboquest . Rogue-like FPS dans lequel on joue un robot réveillé par une fillette, il faudra avancer toujours plus profondément dans ses mondes en tuant des hordes de monstres robotiques. Le design est soigné, les premiers biomes de cet accès anticipé sont colorés et bien agencés, mais c'est surtout son feeling clavier-souris en main qui en fait déjà un bon jeu. Petit détail qui ne trompe pas, on a qu'une envie une fois mort, c'est de relancer un dernier run "pour la route".