Game Pass Partout - Vos Game Pass Temps de novembre 2022

Les jeux annoncés pour le mois d'octobre

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Octobre

Events

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Octobre

Les jeux quittant le Game Pass en Octobre

Sur console Xbox et xCloud

Sur PC

Nouvelle fournée de jeux à venir dans le Gamepass, et ce mois-ci la hype montera crescendo avec pour commencer The Legend of Tianding ou Ghost Song . Puis on monte d'un cran avec les vénérés Vampire Survivors (consoles) et Return to Monkey Island . On continue d'escalader la montagne d'excitation avec les très prometteurs Pentiment et Somerville . Qui sait ce que va nous réserver la seconde moitié du mois? Le détail et les autres sorties sont listés ci-dessous comme d'habitude.22/11 :15/11 :15/11 :10/11 :08/11 :08/11 :03/11 :Disponible :- Optimisé Series X/S30/11 :15/11 :​15/11 :08/11 :08/11 :08/11 :03/11 :Disponible :Disponible :Disponible :15/11 :08/11 :08/11 :03/11 :Disponible :(à venir) Liste complète des jeux compatibles tactiles11/11 :08/11 :Du 03/11 au 17/11 :(à venir)15/11 :15/11 :15/11 :15/11 :15/11 :08/11 :15/11 :15/11 :15/11 :15/11 :15/11 :08/11 :08/11 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 470 jeux console, 450 jeux PC et 376 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :06/12 :13/12 :