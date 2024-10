Game Over : un bon documentaire sur Konbini ?

Samedi soir, je reçois un message privé sur Twitter, anciennement X. Ou l'inverse. On s'en fout, on préfère Bluesky, et vous pouvez nous suivre là-bas . Bref, je reçois un message me disant "Fro, faut que tu regardes ce documentaire de Konbini sur la crise de l'emploi dans le jeu vidéo. Et si jamais, saches que le monteur / réalisateur est un de vos lecteurs donc ça le ferait kiffer de vous voir en parler (en bien ou en mal)".Curieux que je suis, et même avec mon emploi du temps qui se fait manger par la NBA et la tonne de jeux que j'ai en ce moment sur le feu, je trouve tout de même un peu de temps hier soir pour regarder ce documentaire, monté et réalisé par Xidius. Au passage, il a aussi un compte Twitter par ici , et il semblerait qu'il fasse aussi des podcasts bien cool.En toute honnêté, je ne vais jamais sur Konbini. Et je ne pense pas que cela va changer, même avec ce documentaire. Question d'habitude, et de temps à consacrer. Et si on ne m'avait pas prévenu, je serais probablement passé à côté de cette jolie. Et ça aurait été con. Même si je n'ai rien appris de plus, ce qui n'est pas vraiment étonnant vu mon mes activités dans le coin, je dois avouer que tout est hyper bien monté, sans bullshit, sans trop de bétises et avec quelques invités sympathiques.On y trouve par exemple(ex-Gamekult et maintenant sur le média Origami), mais aussi(rédac chef chez CanardPC et chroniqueuse chez Silence On Joue et Arret Sur Images), mais aussi(déléguée générale au Syndicat National du Jeu Vidéo) qui semble penser que 3 ans de développement, c'est énorme pour un jeu. Il y a aussi(fondateur de MonkeyMoon),(graphiste en freelance) et(docteur en science de l'information et de la communication). Enfin, on y découvre aussi la vision totalement lunaire et déconnectée du petit peuple, de(délégué général du SELL).Alors pourquoi en parler par ici ? Tout simplement parce que vous avez probablement des personnes dans votre entourage qui ne connaissent absolument pas l'industrie du jeu vidéo et qui pensent probablement qu'il s'agit d'un monde merveilleux où tout va pour le mieux. Des gens qui ne lisent probablement pas Factornews (honte sur eux !) et qui seraient peut-être plus ouverts à regarder une vidéo, qu'à lire un gros résumé de conférence (double honte sur eux !).Alors si jamais vous connaissez ce genre de personne, partagez cette petite actue : ils vont connaître Factornews (et ça c'est bien) et regarder une vidéo très intéressante, bien montée et sans aucun influenceurs dedans.