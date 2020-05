Frogwares présente Sherlock Holmes Chapter One

Comme nous n'avions pas eu de nouveau jeu Sherlock Holmes de la part de Frogwares depuis 2016, et la sortie de Sherlock Holmes : The Devil's Daughter , le développeur ukrainien vient de publier une bande-annonce pour nous confirmer qu'il travaillait toujours bien sur la licence. Nous n'aurons pas à proprement parler une suite des aventures notre détective privé consultant préféré, mais plutôt une préquelle. Ce sera donc l'occasion de retrouver un Sherlock Holmes étant âgé de seulement 21 ans au tout début de ses enquêtes, et donc logiquement sans son fidèle ami le Docteur John H. Watson.Frogwares, qui en profitera pour s'essayer à l'édition, confirme le tournant qu'il a pris vers des titres à monde ouvert, comme avec sa dernière production de 2019 The Sinking City , puisque dans Sherlock Holmes Chapter One nous aurons le droit à une ville méditerranéenne entièrement visitable. Concernant le gameplay nous retrouverons dans cet opus les mêmes features de déductions qu'habituellement mais forcément plus affinés, et au niveau de l'histoire un personnage un peu plus tourné vers la violence. Bon, en même temps Sherlock Holmes enquête sur les mystères qui entourent la mort de sa mère...Pour la sortie, le jeu est prévu sur PC, Xbox One, PS4, PS5 et Xbox Series X, et il faudra prendre notre mal en patience jusque 2021.