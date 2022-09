Free-2-Sims

On ne parle pas souvent des Sims sur Factor, parce qu'on n'est pas des filles ni des gros bébés cadum, mais l'information mérite quand même d'être partagée : à partir du 18 octobre, la version de base des Sims 4 va devenir gratuite. A priori pas d'embrouille, tout le contenu sera accessible sans dépenser un rond, et ce sur toutes les plateformes où le jeu est actuellement en vente. Les innombrables extensions restent elles évidemment payantes, et EA espère sûrement qu'après cette première dose gratuite, les nouveaux junkies viendront claquer plusieurs mois de salaire pour ajouter du contenu à un jeu de base un peu sec.