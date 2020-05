Fortnite : le métavers à moitié plein

Fortnite vient de passer la barre des 350 millions d'inscrits. Epic ne fournit pas le nombre de joueurs actifs journaliers ou mensuels mais a annoncé que les joueurs ont passé 3,2 milliards d'heures en ligne durant le mois d'avril. Fortnite a depuis longtemps dépassé le statut de jeu vidéo et est devenu un réseau social. Epic l'a bien compris et a organisé différents êvenements non-jeu au coeur du jeu. Marshmallow a ouvert la voie avec un concert l'an dernier Travis Scott a fait la même chose il y a quelques jours et le résultat était assez dingue qu'on aime sa musique ou non. Et ce n'est que le début. Epic a lancé le mode Party Royale pour Fortnite. Au programme, pas de flingue ou d'objectif. Juste un endroit pour se retrouver, conduire des quads, frimer avec son costume hors de prix et retrouver ses amis. Epic va organiser des concerts et des évênements spéciaux. Il n'en fallait pas plus pour que tous les grands journalistes parlent de "métavers" (de l'anglais meta universe ou metaverse) comparant Fortnite à l'Oasis de Ready Player One.Ils sont mignons mais deux millions de types qui regardent un concert mais ne constitue pas un métavers. Fortnite est au mieux un bac à sable très limité. Il y a eu de nombreuses expériences de métavers au court du temps : Habitat (l'inspiration de Mutiny Community dans Halt And Catch Fire), le Deuxième Monde de Canal+, Second Life et dans un certain sens, Playstation Home. Mais il s'agissait surtout de créer des communautés en ligne et de leur vendre des trucs. L'univers virtuel s'arrêtait quand on quittait le programme.A mon humble avis, le seul jeu à avoir le stade de métavers est EVE Online. La complexité du jeu et l'engouement qu'il a généré en ont fait le seul à proposer un univers complet aussi bien au niveau politique, social et économique. C'est un vrai monde dans le monde. Et c'est aussi un des rares jeux qui a débordé sur le monde réel. Les récits de batailles sont dignes de livres d'histoire. Les gros joueurs ne se connectent même plus au jeu et donnent leurs ordres via messages privés. Les différentes factions ont un service marketing et s'attaquent à coups de vidéos Youtube.