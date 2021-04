Focus rachète Streum On Studio

La nouvelle vient de sortir du four alors ne vous brûlez pas en la lisant : Focus Home Interactive vient de s'offrir Streum On Studio pour un montant inconnu mais tout en liquide. Le studio de Jonathan Cacherat, Pierrick Le Nestour et Christophe Longuépée bosse actuellement sur Necromunda: Hired Gun pour le compte de l'éditeur.Pendant longtemps, Focus n'avait pas de studios internes mais ils ont changé de stratégie ces derniers temps en commençant par racheter Deck13 ( The Surge ) l'an passé. Du côté de Streum On, c'est une sacrée success story. Elle est loin l'époque où ses membres bossaient d'arrache-pied soirs et week-end sur E.Y.E tout en ayant des boulots "réguliers" pendant la journée. On a hâte de voir ce que le tout donnera. (Petite précision importante : __MaX__, le codeur front-end de Factornews est musicien et sound designer sur le jeu, et Fougère, la plante en podcast de Factornews, est QA sur le projet)