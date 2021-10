Flight Simulator s'apprête à redécoller

Un peu plus d'un an après sa sortie, le Flight Simulator cuvée 2020 reviendra le 18 novembre dans une édition GOTY. En plus de tous les ajouts dont à déjà bénéficié le jeu depuis un an, celle-ci apportera cinq nouveaux avions (dont un F/A-18 Super Hornet), huit nouveaux aéroports détaillés à la main avec amour, de nouvelles mission, de nouveaux tutos, et enfin le support de DirectX 12 sur PC. Celui-ci aura (possiblement) un aspect bénéfique sur les performances du jeu, mais ouvrira aussi la porte pour un support futur d'effets de ray tracing, au cas où vous ne trouveriez pas que le jeu rame déjà suffisamment comme ça. Cette édition GOTY sera gratuite pour les possesseurs du jeu de base.