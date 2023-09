Un peu moins sur le devant l’actualité par rapport à la Gamescom par exemple, le petit salon PAX West , qui se déroule ce weekend à Seattle, sait quand même faire parler de lui, notamment avec Square Enix et plus particulièrement Naoki Yoshida . Pour celles et ceux qui ne connaissent absolument pas ce monsieur, il s’agit du gars qui a sauvé Final Fantasy XIV suite à son catastrophique lancement, mais aussi dernièrement, de Final Fantasy XVI Bref, le petit Yoshi-P était à Seattle et en a profité pour annoncer un bout de roadmap concernant Final Fantasy XVI, et on ne peut pas dire qu’il soit arrivé les mains vides.Dans un premier temps, il s’agit de parler de la première grosse mise à jour (gratuite), disponible dès aujourd’hui. Elle fait environ 1 Go et cette version 1.10, outre le fait de corriger tout un tas de trucs (le détail est dans les images en fin d’article), apporte aussi quelques nouveautés.Rien de bien fou, mais il y a de nouvelles tenues, pouvant être portée via la stèle d'excellence : Noir Ifrit pour Clive, Blanc Shiva pour Jill, Gris Phénix pour Joshua, Bleu Glacial pour Talgor et Or rosalien pour Ambroisie. Aussi, Clive peut changer l’apparence de son (seule et unique) arme directement dans l’inventaire, histoire de péter encore plus la classe. Enfin, dernier cadeau qui ravira les 5 fans de Final Fantasy III, il est possible de récupérer l'Épée oignon directement via la boîte de réception. C’est gratuit, alors on ne va pas se plaindre non plus.Deux autres gros DLC sont au programme et par contre, eux, ne seront pas gratuits. Ce n’est pas non plus comme si c’était une surprise, même si Yoshi-P avait bien dit que FF XVI se suffisait à lui-même et qu’il n’y aurait pas 150 trucs autour. On en saura pas plus que ça, à part que Naoki Yoshida nous donne rendez-vous en fin d’année pour en savoir plus.Si vous n’avez pas de PlayStation 5, que le jeu vous intéresse et que vous avez un PC, sachez qu’une version pour cette plateforme est évidemment en cours de développement. L’exclusivité de la PS5 étant de 6 mois, nous devrions en savoir plus dans les semaines / mois à venir, même s’il ne faut pas espérer voir cette version avant au moins 2024. L'équipe de développement sur ce projet semble porter une attention toute particulière à l'optimisation sur PC MasterRace.Enfin, les musiques de Final Fantasy XVI débarquent dans l’excellent Theatrhythm Final Bar Line et ce, dès le 1er novembre. Un pack sera intégré dans le 3ème pass de saison et proposera 11 musiques : My Star, Hide, Hideaway, To Sail Forbidden Seas, Away, Control, Titan Lost, Ascension, The Riddle, Logos, Find the Flame, No Risk, No Reward.