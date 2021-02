Final Fantasy VII dans tous ses états

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake - Episode 2

Final Fantasy VII : The First Soldier

Final Fantasy VII : Ever Crisis

Avec le carton plein de Final Fantasy VII Remake , il est clair que Square Enix se laisse pousser des ailes et n’hésitera pas à miser tout sur cette licence et plus particulièrement sur cet épisode, dans les années à venir. Cela vaut bien un petit résumé.Dans un premier temps et via le State of Play ( par ici pour le gros résumé ), Square Enix proposera une version PS5, nommée Final Fantasy VII Remake Intergrade. Les détails sont dans l’article de ce matin, donc autant vous laisser y aller.Alors qu’on attendait plutôt des nouvelles de la suite, on a donc eu un DLC à la place. Frustrant, mais Testuya Nomura, que l’on ne présente plus, se veut rassurant lors d’ une interview chez Famitsu . Concrètement, la suite est bien en préparation et c’est d’ailleurs Naoki Hamaguchi, co-director de FF VII Remake qui s’en charge avec ses différentes équipes. Et voilà, c’est tout ce que l’on saura sur les détails de ce développement. Autant dire qu’il faudra attendre encore longtemps, et que les projets annexes boufferont du temps aux équipes.Quand on parle de la série Final Fantasy, on pense tout de suite à du JRPG, à de l’aventure, des personnages travaillés, une belle histoire, bref, pas du tout à ce que va proposer Final Fantasy VII : The First Soldier. Si vous attendiez un RPG, ou à la rigueur un TPS un peu moisi, il faudra faire avec un Battle Royale prévu sur mobiles iOS et Android. Et qui dit mobiles et Battle Royale, dit forcément free-to-play. L’action, si tant est qu’on en veuille, se déroule à Midgar, juste avant Final Fantasy VII, et met en scène différents personnages de la Shinra, des soldats.Là par contre, il se pourrait que l’on soit devant une petite perle, même s’il est compliqué de le présenter comme étant un remake de Final Fantasy VII, puisqu’il existe le Remake… Parlons plutôt de remaster de FF VII, avec le même aspect visuel mais un plus soigné, et qui a pour but d’aller un peu plus loin que cette épisode. En effet, l’histoire de Final Fantasy VII : Ever Crisis se fera une joie de retracer tout ce qui se passe dans l’univers de FF VII. Cela comprend donc le jeu de base, mais aussi le film Advent Children et les jeux Before Crisis, Crisis Core et Dirge of Cerberus. Pour mettre en scène tout cela dans un ordre pas trop déconnant, Kazushige Nojima a même prévu quelques nouveautés, comme par exemple l’origine du SOLDAT. Ça a l’air chouette dit comme ça, mais comme il s’agit d’un free-to-play, le mode défense devra être activé.