Fausse alerte pour Star Wars Outlaws sur Switch 2

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Il y a quelques jours, on émettait des doutes sur le portage Switch 2 de Star Wars Outlaws suite à un avis un poil tranché. Mais la version finale (et patchée) du jeu vient de tomber entre les mains de plusieurs YouTubeurs comme SwitchCorner et SwitchUp et les avis sont unanimes : c'est beau et c'est du 30 FPS quasiment constants. Bien entendu, le niveau de détails a été revu à la baisse et il y a de l'upscaling mais on parle d'une bécane qui consomme moins de 50 W en mode console. Quant au jeu en lui-même, il a été beaucoup patché et amélioré depuis sa sortie il y a un an et il est donc peut-être temps de lui (re)donner une chance.
