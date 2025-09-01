ACTU
Star Wars Outlaws aux abonnés absents
par CBL, email @CBL_Factor
Star Wars Outlaws sort dans trois jours sur Switch 2 et l'absence de communication autour du titre n'est pas bon signe. Le jeu était jouable au salon PAX West ce week-end sur invitation uniquement. GVG est allé voir le jeu et il semble qu'Ubisoft a refusé qu'ils capturent la moindre vidéo de gameplay. Leur avis est assez salé : le framerate semblait tomber souvent sous les 30 FPS et les graphismes n'étaient pas fantastiques.
Mais un autre YouTubeur semble avoir mis la main sur le jeu et posté 40 minutes de gameplay. Entre le 1080p et la compression dégueulasse, c'est dur de se faire un avis mais c'est loin d'être une catastrophe avec des beaux effets de lumières et des reflets. Certains scènes laissent penser que le DLSS fait le gros du boulot. Quoi qu'il en soit, attendez des vidéos en bonne qualité voir une démo avant de passer à la caisse. De toute façon, le plus gros problème du jeu d'Ubisoft est qu'il sort le même jour que Hollow Knight: Silksong.
Mais un autre YouTubeur semble avoir mis la main sur le jeu et posté 40 minutes de gameplay. Entre le 1080p et la compression dégueulasse, c'est dur de se faire un avis mais c'est loin d'être une catastrophe avec des beaux effets de lumières et des reflets. Certains scènes laissent penser que le DLSS fait le gros du boulot. Quoi qu'il en soit, attendez des vidéos en bonne qualité voir une démo avant de passer à la caisse. De toute façon, le plus gros problème du jeu d'Ubisoft est qu'il sort le même jour que Hollow Knight: Silksong.