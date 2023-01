Far Cry - Into The Wild

Selon des sources d' Inside Gaming (corroboré par nos sources internes), Ubisoft Montreal serait en train de développer Far Cry 7. Il aurait pour nom de code Project Blackbird et se situerait en Alaska ce qui avait été suggéré lors d'un sondage d'Ubisoft il y a quelques années . La vraie surprise est qu'un autre Far Cry est aussi en développement chez Ubisoft Montréal et que ce serait un jeu multi ayant pour nom de code Project Maverick. Far Cry as toujours eu une composante multi même si l'accent a été mis sur le co-op depuis le 3ème opus. Kotaku ajoute que Far Cry 7 abandonnera le moteur Dunia utilisé depuis Far Cry 2 au profit du Snowdrop de Massive qui est en train de devenir de facto le moteur officiel du studio à l'instar du Frostbite chez EA. Il est aussi question de survie et de permadeath pour le solo donc il semble que le gameplay va aussi connaitre une cure de jouvence. Il n'y a pas encore de date de sortie donc le jeu a encore largement le temps d'être annulé, repoussé et rebooté. A noter que la vignette provient d'un mod hiver pour Far Cry 5 . Le résultat est plutôt cool, surtout de nuit