ACTU
Fallout : des portages et des nouvelles éditions
par CBL, email @CBL_Factor
Le 23 octobre 2077 est dans le calendrier Fallout le début (et la fin) de la guerre thermonucléaire qui a transformé le monde en un désert post-apo. Du coup, le 23 octobre est aussi le jour que Bethesda a choisi pour sa conf' annuelle Fallout, le Fallout Broadcast Day. Cette année s'est tenue la deuxième édition avec tout plein d'annonces qu'on va résumer. Gag : si vous Googlez "Fallout Broadcast Day 2023" (ça fonctionne aussi avec 2022 et 2021), la fonction résumé à base d'IA de Google va vous inventer une édition.
A noter que dans l'univers Fallout, les US annexent le Canada en 2072. J'ai l'impression que le monde réel tente de prendre l'avance...
On commence l'annonce de l'édition Anniversary de Fallout 4. Elle sortira le 10 Novembre sur Xbox, PlayStation et PC et en 2026 sur Switch 2. Elle comprendra tous les DLCs ainsi que 150 mods pré-selectionnés. Il sera possible de mettre à jour sa version existante mais comme pour Skyrim on suppose que ce sera payant.
Fallout New Vegas aura aussi une édition Anniversary mais uniquement sur PC et sous forme d'une édition ultra-collector vendue $155 comprenant le jeu et ses DLCs, un Securitron de 8" de haut, des patchs pour ses vêtements, des cartes, un pin's et tristement pas de drapeau de la NCR.
Passons à Fallout 76 qui après des débuts TRES difficiles est devenu un Fallout convenable planqué dans un jeu-service. La nouvelle extension Burning Springs vous enverra dans l'Ohio (qui ne semble pas avoir beaucoup changé après l'apocalypse) pour devenir un chasseur de prime. Elle introduit aussi le personnage de The Ghoul sorti tout droit de la série TV et doublé par Walton Goggins. La classe. Burning Springs sortira le 2 décembre. Une version Xbox Cerises et PS5 du jeu est en préparation et est prévue pour 2026.
Il est aussi question d'une grosse mise à jour le Fallout Shelter, le jeu mobile. Et c'est tout. Certains s'attendaient à l'annonce d'un remake/remaster de Fallout 3, Danny Trejo prie pour un remaster de New Vegas et l'annonce de Fallout 5 semble encore loin. Mais on peut se consoler avec la saison 2 de la série qui arrive le 17 décembre.
A noter que dans l'univers Fallout, les US annexent le Canada en 2072. J'ai l'impression que le monde réel tente de prendre l'avance...
On commence l'annonce de l'édition Anniversary de Fallout 4. Elle sortira le 10 Novembre sur Xbox, PlayStation et PC et en 2026 sur Switch 2. Elle comprendra tous les DLCs ainsi que 150 mods pré-selectionnés. Il sera possible de mettre à jour sa version existante mais comme pour Skyrim on suppose que ce sera payant.
Fallout New Vegas aura aussi une édition Anniversary mais uniquement sur PC et sous forme d'une édition ultra-collector vendue $155 comprenant le jeu et ses DLCs, un Securitron de 8" de haut, des patchs pour ses vêtements, des cartes, un pin's et tristement pas de drapeau de la NCR.
Passons à Fallout 76 qui après des débuts TRES difficiles est devenu un Fallout convenable planqué dans un jeu-service. La nouvelle extension Burning Springs vous enverra dans l'Ohio (qui ne semble pas avoir beaucoup changé après l'apocalypse) pour devenir un chasseur de prime. Elle introduit aussi le personnage de The Ghoul sorti tout droit de la série TV et doublé par Walton Goggins. La classe. Burning Springs sortira le 2 décembre. Une version Xbox Cerises et PS5 du jeu est en préparation et est prévue pour 2026.
Il est aussi question d'une grosse mise à jour le Fallout Shelter, le jeu mobile. Et c'est tout. Certains s'attendaient à l'annonce d'un remake/remaster de Fallout 3, Danny Trejo prie pour un remaster de New Vegas et l'annonce de Fallout 5 semble encore loin. Mais on peut se consoler avec la saison 2 de la série qui arrive le 17 décembre.