Fallait rester Zen

(Nom) : coeurs/threads / fréquence de base / fréquence turbo / cache L3 / TDP / Prix

coeurs/threads / fréquence de base / fréquence turbo / cache L3 / TDP / Prix Ryzen 9 5950X : 16c/32t / 3400 MHz / 4900 MHz / 64 MB / 105W / $799

16c/32t / 3400 MHz / 4900 MHz / 64 MB / 105W / $799 Ryzen 9 5900X : 12c/24t / 3700 MHz / 4800 MHz / 64 MB / 105W / $549

12c/24t / 3700 MHz / 4800 MHz / 64 MB / 105W / $549 Ryzen 7 5800X : 8c/16t / 3800 MHz / 4700 MHz / 32 MB / 105W / $449

8c/16t / 3800 MHz / 4700 MHz / 32 MB / 105W / $449 Ryzen 5 5600X : 6c/12t / 3700 MHz / 4600 MHz / 32 MB / 65 W / $299 (vendu avec un ventirad)

AMD a fait très mal avec les CPUs Zen 2. Ils battent les CPUs Intel sur tous les domaines (rapport prix/performance, rapport puissance/performance...) sauf un : les performances par coeur. C'est surtout important dans les jeux vidéo qui préfèrent les coeurs rapides aux coeurs nombreux. Mais Zen 2 c'est déjà le passé vu que Zen 3 arrive au galop et va justement tacler ce problème. Les CPUs Zen 3 seront toujours gravés en 7nm mais la nouvelle architecture est véloce : AMD annonce que les CPUs Zen 3 seront capable d'exécuter 19% d'instructions en plus par cycle d'horloge comparé aux Zen 2 et le tout sans consommer plus d'électricité.4 nouveaux CPUs sortiront le 5 Novembre:Ils seront compatibles avec les chipsets actuels (B450/B550/X470/X570). Selon AMD, le 5900X tape les 631 points sur Cinebench en simple coeur contre 523 pour le 3900XT et 538 points pour le Intel i9-10900K. Ca devrait en faire des foudres de guerre pour le jeu vidéo particulièrement en basse résolution (1080p) où il y a souvent un goulot d'étranglement CPU. Bien entendu on attendra le benchmarks indépendants avant de se prononcer mais on vous conseille d'attendre un peu si vous êtiez sur le point de passer à la caisse pour un Zen 2.La réponse d'Intel arrivera au premier trimestre 2021 avec les CPUs de 11ème génération Rocket Lake. Toujours gravés en 14nm++++, ils utiliseront l'architecture Willow Cove et supporteront enfin le PCI Express 4.0 ainsi que Thunderbolt 4 et USB4.