Fake Or News - Episode 12

Fake Or News ? Le monde devient tellement bizarre qu'on a du mal à différencier le vrai du faux. Pourtant les news qui suivent ne sortent pas du Gorafi ou de The Onion . Elles sont 100% véridiques.Six Flags est une chaîne de parcs d'attraction américaine. Celui au nord de Los Angeles, Magic Moutain, ne comporte que des montagnes russes. Honnêtement c'est un vrai régal et en plus c'est pas trop cher. Vous pouvez même acheter un abonnement à l'année pour y retourner quand vous voulez. En 2014, l'abonnement en question coûtait $150 si vous preniez l'option incluant le parking et deux repas. Par repas comprenez "pizza-burger-frites-hot dogs". A l'époque, Dylan était interne et sans le sou mais il travaillait juste à côté du parc. Il s'est rendu compte que pour $150 par an, il pouvait prendre son déjeuner et son dîner à Six Flags.Tous les jours. Et c'est ce qu'il a fait pendant un an . Puis il a continué encore 5 ans en diminuant la fréquence de ses repas à Six Flags en y allant uniquement pour déjeuner. L'argent économisé l'a aidé à rembourser son prêt étudiant et acheter une maison, le tout donc en mangeant des burgers dans un parc d'attraction. America.Pour Sam Altman et Alex Blania, les fondateurs de Worldcoin, les cryptomonnaies, c'est l'avenir. Enfin surtout LEUR cryptomonnaie (le Worldcoin donc, fondé sur l'Ethereum). La première étape est de s'assurer que chaque humain sur Terre a un porte-monnaie numérique capable de recevoir des Worldcoins et surtout qu'il soit unique. Pour cela, Worldcoin a envoyé un peu partout dans le monde des sous-traitants avec des boules de 2 Kg baptisées The Orb dont le pub est de scanner la rétine des gens . Ceux qui ont acceptent reçoivent un porte-monnaie et quelques Worldcoins. Si tout cela vous parait particulièrement dystopique, il y a au moins un point positif : Worldcoin ne sauve pas la photo de votre oeil dans une base de données mais un identifiant généré à l'aide d'une fonction de hashage. Tout va bien donc.Les cités étudiantes permettent de se loger pas cher directement sur le campus et d'entendre ses voisins baiser à travers les murs épais comme du papier à lettre. Charles Munger, un milliardaire de 97 ans, veut financer la construction d'un nouveau dortoir de 4500 places dans l'Université de Californie à Santa Barbara. Et UCSB semble d'accord le projet. Seul hic : les chambres du bâtiment en question n'auront pas de fenêtres faisant ressembler le tout à une prison. On sait le tout car un architecte sur le projet a claqué la porte et est allé voir la presse. Suite à cet article, UCSB a expliqué que certes, les étudiants n'auront pas de fenêtre mais ils auront plus de place et de l'air frais grâce à un système de ventilation. La lumière du jour sera simulée par des lampes respectant le rythme circadien. L'architecte qui est parti parle quant à lui d''expérience sociale et psychologique avec un impact inconnu sur la vie et le développement personnel des étudiants". Tu m'étonnes. C'est limite sorti tout droit du business plan de Vault-Tec.