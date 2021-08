Fake Or News - Episode 10

Fake Or News ? Le monde devient tellement bizarre qu'on a du mal à différencier le vrai du faux. Pourtant les news qui suivent ne sortent pas du Gorafi ou de The Onion . Elles sont 100% véridiques.​Est-ce que vous avez $3375 en trop ? Si oui vous pouvez précommander le GR-1 Anvil à savoir le premier railgun portable. Aussi connu sous le nom de Gauss Rifle ou de coilgun, un railgun génère un champ électromagnétique pour propulser des projectiles métalliques à haute vélocité. Comparé à des armes conventionnelles utilisant des munitions à explosion, un railgun a beaucoup moins de recul et offre en théorie une puissance plus importante vu que pour booster la vitesse du projectile il suffit de balancer plus de Watts. L'US Navy bossait sur un programme pour équiper ses navires de railguns mais a fini par abandonner cette année. Le GR-1 tire 20 coups par minute à pleine puissance et envoie des projectiles avec autant d'énergie qu'une .22. Attention par contre : les rocket jumps ne fonctionnent pas dans la vie réelle. Ou plutôt ils fonctionnnent mais une seule fois.Il n'y a pas vraiment de logique dans le fait d'envoyer une photo de son pénis que ce soit avec ou sans invitation. Mais avec la mode du retour aux choses naturelles, envoyer un JPEG par Messenger c'est has been. Il est temps de prendre des photos à l'argentique et de les développer soit-même. Et pour les hommes qui veulent aller encore plus loin, les scientiques ont la solution : on peut désormais envoyer son sperme en le congelant et le collant sur une carte postale . Alors oui, on peut faire la même avec une petite boite en plastique et un coli mais c'est quand même vachement moins romantique qu'une carte postale d'Antibes sur laquelle on a écrit à la plume "Fé moi 1 enfan".Ksenia Ovchinnikova est une chrétienne orthodoxe dévouée. Pendant 16 ans, elle a jeûné pendant le carème jusqu'à ce jour fatal où en 2019, elle est passée devant un McDo à Omsk (l'histoire se passe en Russie) et est tombée en arrêt devant une pub pour le cheeseburger. Elle n'a pas pu résister et a mangé le sandwich du démon, Mortifiée, elle a fini par attaquer McDonald's en justice pour créer une affiche aussi efficace. Elle demande 1000 roubles (12 euros) de dommages et intérêts. Fait attention Ksenia. Jésus multiplie les pains mais CheesusBurger ajoute du fromage dessus.Aux US, il ne se passe pas une semaine sans qu'une personnalité anti-vaccin ne meure du Covid-19. Prenons Dick Farrel par exemple, un animateur radio qui incitait ses auditeurs à refuser de se faire vacciner et qui est mort cette semaine . Mais pour H. Scott Apley, l'ironie est allée encore plus loin. Ce politicien texan (républicain) s'est moqué de la classe moyenne pour ne pas avoir les moyens de se payer une assurance maladie. Puis il s'est moqué des vaccins et des masques. Il est mort 5 jours après avoir posté sur Facebook un ultime meme anti-vaccin . Et forcément, sa famille fait la quête pour payer les frais médicaux.