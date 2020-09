Fake Or News - épisode 1

Fake Or News ? Le monde devient tellement bizarre qu'on a du mal à différencier le vrai du faux. Pourtant les news qui suivent ne sortent pas du Garofi ou de The Onion . Elles sont 100% véridiques.Pole Emploi est censé vous aider à trouver un boulot parfois même dans le domaine qui vous intéresse. Mais souvent une reconversion s'impose et vous avez besoin d'une formation. Seulement les places sont chères. Alors comment départager les candidats ? Avec un tournoi de Magic The Gathering bien entendu . 16 équipes de 3 joueurs se sont affrontées. La meilleure a eu le droit d'intégrer une formation Unity ou développement web de Web Force 3 . 12 autres participants "ayant montré des compétences essentielles aux métiers de développeur" recevront aussi la formation. Un deck bleu-rouge contresort/dégats directs vous donne directement un poste chez Ubisoft.Comment dévoiler le design de sa nouvelle carte graphique ? La réponse est généralement une vidéo en 3D précalculée histoire de voir les choses de près. Mais quand on est cool et branché on présente sa nouvelle carte graphique directement dans Fortnite. C'est ce qu'a fait AMD avec les Radeon RX 6000 . Oui, le résultat est moche, les ventilos ne sont même pas animés, on ne peut rien faire avec et le design ressemble fort à la Asus ​ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti . Mais c'est dans Fortnite !!! Enfin sauf sur iOS. Peut être que ça donnera une idée à Pole Emploi. Job Royale : 100 joueurs dans Fortnite s'affrontent pour un entretien d'embauche. Les 99 perdants sont radiés.