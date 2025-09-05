ACTU
Factornews a 24 ans
par CBL, email @CBL_Factor
La mauvaise nouvelle est que si vous lisez ce site depuis son existence, vous êtes problablement vieux. La bonne, c'est qu'on est toujours là. Et c'est principalement grâce à vous, chers lecteurs et particulièrement grâce à nos généreux tippeurs. Sérieusement. Mon petit plaisir hebdomadaire est de refuser poliment les offres d'articles sponsorisés.
Vos sous ont permis d'envoyer billou et Frostis en Allemagne et ils ont pondu une quantité impressionnante de contenu. Niveau presse écrite, je pense qu'on est à peu près les seuls à avoir autant couvert le salon. Après, il faut dire qu'il n'en reste plus grand-chose de la presse écrite. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Des anciens de Polygon ont fondé Rogue. Côté français, le nouveau Gamekult s'en sort plutôt bien et sort même pas mal de tests. Et Canard PC existe encore.
De notre côté, on se porte plutôt bien. On a une équipe de choc (et Xavor2Charme) et on a même récupéré notre Buck Rogers national après de longues vacances. On va donc continuer de vous abreuver de news, d'articles et de jeux de mots idiots. Merci encore de votre fidélité !
