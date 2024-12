Fact'Or 2024 - Joyeuses fêtes !

Faites des paris sur combien de temps durera le gouvernement Bayrou

Rappelez que Bethléem est en Cisjordanie

Inventez une restriction alimentaire bidon

Resservez constamment en vin votre oncle d'extrème droite et votre tante d'extrème gauche

Expliquez pendant au moins vingt minutes l'univers de Warhammer 40000

Sortez votre Steam Deck et priez pour Saint-Gabriel, grand patron des jeux vidéo

Joyeux Noël/Hanouka/Festivus/Yule/Kwanza ! On espère que vous avez passé un bon réveillon de préférence en regardant Hans Gruber tomber du Nakatomi Plaza tout en picolant des litres de champagne. On ne fait pas souvent des messages de ce genre mais on s'est dit que ça finirait en beauté les Fact'Or de cette année. Mais comme je ne sais pas trop écrire du coup, je vais vous proposer quelques idées histoire d'animer votre repas de fêtes :Voilà voilà. Joyeuses fêtes les gens ! On espère que les Fact'Or 2024 vous ont plus et on remettra cela l'an prochain. Hanouka est avant tout la Fête des Lumières mais n'oubliez pas que le vrai esprit de Noël c'est les cadeaux donc offrez-en plein à vos amis ! D'ailleurs on a encore quelques clés Steam à filer