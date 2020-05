EVERYSTREAM IS AWESOME

L'E3 2020 ayant été purement et simplement annulé, les différents participants ont décidé d'organiser leurs propres trucs chacun dans son coin et globalement aux mêmes dates:Nintendo a par contre annoncé qu'ils ne feront pas de Nintendo Direct car apparemment c'est trop compliqué . Mais Geoff Keighley trouve que le tout manque vachement de Geoff Keighley. Du coup il organise en collaboration avec iam8bit son propre truc : le Summer Game Fest Ca durera de Mai à Août et culminera avec la cérémonie d'ouverture de la Gamescom en ligne présentée par Geoff Keighley. L'idée n'est pas de faire concurrence avec IGN ou Gamespot mais de proposer un genre de calendrier en ligne offrant un accès rapide à toutes les démos, présentations, évênements spéciaux, lancements, news... des différents partenaires. Geoff servira aussi de présentateur pour parler des différentes conférences majeures avant et après qu'elles soit diffusées.La plupart des gros acteurs du marché sont d'accord pour participer : 2K, Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft, Sony, Square Enix, Riot Games, Steam et Warner Bros. Interactive Entertainment. Seul Nintendo résiste toujours et encore à l'envahisseur.