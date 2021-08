Et pour quelques consoles portables de plus

Deux ports pour manettes N64

Deux ports pour manettes Gamecube

Cinq ports USB 3.0

Un port Ethernet

Une sortie HDMI

Une port USB-C pour alimenter le tout

Avant la GPD Win, la première vraie console portable sous Windows, il y avait la GPD XD , une console portable sous Android. La version Plus de 2018 est toujours vendue mais est un poil chère pour des specs dépassés. Ces dernières années une série de consoles portables bon marché sont sorties comme la Odroid Go ou la Retroid Pocket 2 . Anthony de Linus Tech Tips les a d'ailleurs testées dans une vidéo qu'on vous recommande . La première utilise Linux directement tandis que la seconde ajoute la couche Android.Cette dernière ajoute un peu lag et bouffe de l'autonomie mais permet de faire tourner des applis Android autre que RetroArch comme des jeux récents. Ceci étant dit, si vous avez déjà un bon smartphone Android, le Razer Kishi n'est pas une mauvaise option vu qu'il transforme votre téléphone (Android ou iOS) en console portable compatible avec RetroArch. Il est souvent en promo donc ne le prenez pas au prix fort. Il se branche directement en Lighting/USB-C donc il n'y a pas de lag ou de batterie.Pour ceux qui préfèrent un appareil dédié, Ayn bosse sur l' Odin , une console portable au design inspiré de la Switch et aux specs alléchantes. Il serait question d'un Snapdragon 855 Plus (comme dans le Asus ROG Phone II et le OnePlus 7T) épaulé par 4 à 8 Go de RAM mais surtout par un petit ventilo afin de maintenir les perfs. L'Odin comporterait un écran tactile 1080p de 6" et une sortie HDMI. Le tout est au conditionnel en attendant la campagne Indiegogo . Un des rares trucs que confirme le site officiel est la présence de gachettes analogiques. Une première vidéo montre la bête en action qui émule la Switch mais on découvre aussi une version custom d'Android 10 plutôt bien pensée. L'Ayn Odin coûterait $199.Qui dit Switch-like dit dock et Ayn bosse sur un dock USB-C. Pardon. Ayn bosse sur LE dock USB-C, celui que Nintendo devrait fournir avec la Switch OLED. Il comporte:Encore plus fort : en dévissant le dos, on peut installer un HDD/SSD SATA 2,5". Oh et comme c'est de l'USB-C, ça fonctionnera avec n'importe quel appareil USB-C genre votre smartphone. Ca aurait eté le dock parfait pour la Steam Deck mais Valve a collé le port USB-C de cette dernière en haut de la console...Terminons cette news avec la campagne Indiegogo pour la version 2021 de la GPD Win Max , la console-PC portable de GPD. C'est globalement la même chose qu'en 2020 mais avec un nouveauCPU avec au choix un Intel i7-1195G7 ou un AMD Ryzen 7 4800U. On vous recommande la puce d'Intel car elle supporte le Thunderbolt 4 et est meilleure pour les jeux. Certes le 4800U comporte 8 coeurs au lieu de 4 pour le i7-1195G7 mais quel genre de taré va faire du rendu 3D sur une GPD Win Max ? Dans les deux cas, la GPD Win Max coûte $998 durant la campagne Indiegogo. Vous pouvez aussi acheter uniquement le combo carte mère-CPU afin de l'installer dans votre GPD Max 2020 mais à $668 l'addition est salée sans compter qu'il faudra démonter entièrement la bécane . Comme d'habitude, The Phawx a reçu son exemplaire de test et a pondu une vidéo complète sur le sujet.