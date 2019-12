Et on reparle d'un remake de Resident Evil 3 : Nemesis

En rumeur depuis quelques années, un remake de Resident Evil 3 : Nemesis a pointé le bout de son Nemesis dans les entrailles du PlayStation Store. Un peu par erreur, le site gamstat a trouvé quelques artworks en se connectant sur les différentes API de Sony. On y découvre 3 artworks pour être un peu plus précis, avec une version pour l’occident nommée Resident Evil 3, et deux autres pour le Japon, Biohazard RE:3 et Biohazard RE:3 Z Version (la version +18 ans).Côté personnages, on y voit évidemment le Nemesis, alias l’ennemi relou qui peut poper à n’importe quel moment du jeu, avec un redesign, mais aussi Jill Valentine et Carlos Oliveira, qui ressemblent furieusement au duo de Marvel Studios pour les films Thor, Natalie Portman et Chris Hemsworth.Reste maintenant à savoir si cela est un remaster ou un remake. Dans tous les cas, plusieurs gros sites confirment ce développement et lorsque l’on sait que Capcom a vendu plus de 7,15 millions de Resident Evil 7 , 4,7 millions de Resident Evil 2 et possède un Project Resistance prévu pour 2020 (le Resident Evil multijoueur), une ressortie aurait presque du sens. Reste plus qu’à patienter un peu.